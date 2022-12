La mancanza di gol di Arthur Cabral in queste ultime amichevoli di dicembre, nonostante pubblicamente il problema venga minimizzato, preoccupa molto in casa Fiorentina. Dopo un anno in viola, in cui al giocatore sono state date molte possibilità per far vedere il suo valore, il brasiliano ha deluso, dimostrandosi non all’altezza dei 15 milioni spesi dal club nello scorso mercato invernale. E l’edizione odierna de La Nazione ha sottolineato come la dirigenza gigliata stia valutando che fare con lui, soprattutto tenendo conto di quali possano essere le alternative di mercato realmente percorribili.



Secondo quanto riportato dal quotidiano fiorentino uno dei profili più intriganti è senza ombra di dubbio quello di Andrea Belotti, attaccante riserva di Abraham nella Roma di Jose Mourinho. L’ex Torino, nonostante sia arrivato nella capitale solo 5 mesi fa, è già ai margini del progetto e in caso di un’offerta interessante potrebbe lasciare Trigoria. Allo stesso tempo il quotidiano sottolinea un fattore da non sottovalutare: una manciata di mesi fa il Gallo sarebbe arrivato a costo zero, svincolato, ora invece ci si sarà da trattare con la Roma. Il prestito con diritto di riscatto può essere una strada. La formula potrebbe essere quella della formula con diritto di riscatto.