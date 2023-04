La Fiorentina comunica che il calciatore Giacomo Bonaventura è uscito dal campo, nel corso del secondo tempo della partita, a causa di un fastidio all'adduttore destro. Le condizioni del giocatore saranno rivalutate nei prossimi giorni.



Bonaventura, autore di 4 gol in campionato, è da considerarsi in dubbio per la gara contro il Monza in programma all'U-Power Stadium domenica alle 15.