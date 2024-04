Fiorentina, altre scintille fra Italiano e i tifosi del parterre. Cosa è successo

un' ora fa



Quello fra Italiano e i tifosi della Fiorentina è un rapporto che vive di alti e bassi e se una larga fetta di tifosi ne apprezza carisma, impianto di gioco e temperamento, un'altra ne critica non poco integralismo e eccessiva testardaggine. Ma in particolare, il tecnico gigliato ha nel corso delle stagioni in riva all'Arno sviluppato un rapporto 'speciale' con i tifosi che si trovano nel parterre di tribuna, esattamente dietro alla sua panchina. E col Genoa è andato in scena l'ennesimo capitolo di un rapporto piuttosto burrascoso.



BATTIBECCO - Secondo quanto racconta La Nazione, il tecnico gigliato ha avuto un alterco con un tifoso che si trovava dietro di lui dopo avergli risposto in maniera piuttosto piccata. Nulla di grave, comunque, dato che il caso è immediatamente rientrato con l'allenatore gigliato che ha subito chiesto scusa ed è tornato a guidare la squadra fino al termine del match.