Questo pomeriggio l’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo dire la sua sull’inizio di stagione della Fiorentna di Vincenzo Italiano, senza risparmiarsi qualche critica. Queste un estratto delle sue dichiarazioni:



“Le statistiche lasciano il tempo che trovano: è ovvio che ti aiutano a pensare e a migliorarti però qui si parla di concretezza. Va sottolineato che la Fiorentina non è più la squadra dello scorso campionato, almeno per ora. E’ inutile continuare a sostenere che la squadra sta giocando bene, ma in realtà lo ha fatto solo in due occasioni con il Napoli e con la Juve, anche se con i bianconeri è stato più per demeriti della Juve che per meriti nostri. Le conclusioni verso la porta possono contare ma quello che conta sono le occasioni da gol. E l’esempio lampante è la partita contro il Riga: hai creato più di quindici occasioni ma l’hai buttata dentro solo una volta. E’ normale arrabbiarsi adesso, è chiaro che c’è qualcuno che non sta facendo il proprio dovere”.



L’ex viola ha poi concluso: “La Fiorentina primeggia nel dato dei cross? Determinati cross non servono perché sono prevedibili e lenti. Quando ero giocatore e giocavo contro una squadra che faceva i cross da 40 metri per me era una passeggiata. Il cross difficile da intercettare è quello che arriva dal fondo con in difensore che sta correndo verso la porta, quelli sono i cross utili. Mi dispiace che Dodo si sia fatto male, ma se ci pensate noi l’anno scorso con Odriozola arrivavi in fondo al campo e crossavi in mezzo, so che lo spagnolo era di un certo livello ma è quello il modo giusto. Avevamo un’arma in piu che adesso purtroppo non c’è. L’anno scorso anche Biraghi era tutto un altro tipo di giocatore, quest’anno i suoi cross sono troppo prevedibili: anche con Van Basten in area di rigore non diventano pericolosi”.