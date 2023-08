Una delle più lunghe telenovele di mercato è quella che ha riguardato Sofyan Amrabat e il suo addio alla Fiorentina. Il club ha pubblicato i nomi dei convocati per la Sela Cup, un torneo a cui i viola parteciperanno in Inghilterra insieme a Newcastle (club organizzatore), Villarreal e Nizza. Ecco di seguito i giocatori scelti da Vincenzo Italiano:



Amatucci, Biraghi, Bonaventura, Brekalo, Cerofolini, Comuzzo, Dodo, Duncan, Gonzalez, Ikoné, Infantino, Jovic, Kayode, Kokorin, Kouamé, Mandragora, Martinelli, Martinez Quarta, Cabral, Milenkovic, Munteanu, Parisi, Arthur, Ranieri, Sabiri, Terracciano e Vannucchi.



ATTESA DI MERCATO - Se nella lista dei convocati risulta il nome del nuovo acquisto Gino Infantino, non figura invece Sofyan Amrabat. Il marocchino è l'uomo più discusso del mercato viola, su di lui ci sono voci di cessione da prima della finale di Praga, ma il suo addio è sempre stato un interrogativo per la mancanza di offerte o per le proposte non sufficientemente allettanti per la Fiorentina. È possibile che la scelta di Italiano di non convocare il giocatore sia il preludio della cessione. Il Manchester United è la squadra che è andata più vicina all'ex Verona nel corso delle ultime settimane.