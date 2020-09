Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina acquistato lo scorso gennaio dal Verona, si è presentato in conferenza stampa:

“Prima di tutto voglio dire che sono molto felice di essere qui., io sono una persona che sceglie con il cuore, e fin dal primo incontro ho avuto delle sensazioni positive. Sono stato molto onorato che la Fiorentina mi ha voluto così tanto, ho parlato con 5 club in Italia, forse la Fiorentina non è il club più forte sulla carta, ma quello che mi ha dato da subito le emozioni più grandi”.“Posso giocare in tutto il campo, giocherò dove la squadra e il mister avranno bisogno di me. La cosa più importante è il gruppo, e io posso fare tanti ruoli. In questo momento sono concentrato a migliorare come regista, come numero 6 davanti alla difesa. Credo che sarà il ruolo che ricoprirò”.“Sono un giocatore che vuole imparare tutti i giorni e migliorarsi. Voglio migliorare in zona gol, anche se non è per me la cosa più importante. La cosa fondamentale è che vinca la squadra, poi è chiaro che tutti i calciatori vogliono segnare. A Verona giocavo basso, lontano dall’area, e in quel ruolo è anche difficile fare gol. Vedremo come mi userà il mister, se regista o mezzala, ma io voglio vincere tutte le partite aiutando la squadra in ogni modo. Naturalmente non vedo l’ora di segnare il primo gol davanti ai tifosi che spero tornino presto”.“Non ho un vero e proprio idolo, sono sempre stato un tifoso di mio fratello, anche lui è un calciatore professionista, e potrebbe fare bene alla Fiorentina.”.il ragazzo dell’Ajax, lo conoscevo bene e sono vicino alla sua situazione. Voglio tenere questo numero fino alla fine della carriera”.“Il nostro segreto è stato lavorare tutti i giorni duramente, per essere sempre pronti a lottare. Avevamo una condizione fisica di alto livello, spesso quando gli avversari erano stanchi noi avevamo ancora tante energie. Inoltre, avevamo un grande spirito di squadra, e questo si vedeva. Se il campionato non si fosse fermato avremmo potuto fare ancora meglio”.“Chiedo scusa ai tifosi della Fiorentina per aver preso un rosso all’ultima giornata, e non poter giocare la nostra prima gara. Ad essere onesto quel rosso poteva essere un giallo, ma è una cosa che può succedere. Spero che la squadra possa vincere la prima gara senza di me, e prometto che alla seconda ci sarò e darò tutto per questa squadra, vogliamo partire bene”.“Sono un vincente, ho questa mentalità e voglio avere il massimo da tutte le gare. Commisso mi ha fatto tanti complimenti, mi ha voluto e questo mi fa molto onore. Io voglio mostrare le mie qualità e aiutare la squadra a vincere tutte le partite e fare molto meglio dello scorso anno. Con il mister ho avuto un’ottima conversazione, si fida di me e confida nelle mie qualità. Penso inoltre che Barone e Pradè stiano facendo un ottimo lavoro, un grande progetto che mi ha convinto subito a scegliere il progetto della Fiorentina”.Penso che nel calcio non si possa guardare troppo avanti nel tempo, perché è il campo che parla., io ci ho giocato con il Feyenoord e con il Brugge. Ora dobbiamo essere concentrati partita per partita e vedere dove possiamo arrivare. Credo che la cosa più importante sia provare a vincere ogni partita e dare il massimo. Poi è chiaro che mi piacerebbe giocare allo stadio, con i nostri tifosi, in una coppa europea”.“Il mio sogno è la Champions League, ma non guardo avanti. Sono un giocatore della Fiorentina, voglio vincere le partite. Mi alleno ogni giorno duramente per essere un giocatore migliore e vincere qualcosa a Firenze”.“Sono qui da tre settimane, e tutto il gruppo mi ha accolto a braccia aperte. Il gruppo è fatto di ottimi ragazzi, un gruppo di grande qualità, che dovrà iniziare a lottare come una squadra. Iachini e Juric? Ogni allenatore ha delle differenze, mi piacciono entrambi. Posso imparare molto”."Nel calcio non si può mai sapere cosa succede, magari giocheremo la Champions, o addirittura vinceremo lo scudetto, non si sa mai. Voglio raggiungere il massimo, poi vedremo. Ora è importante stare bene, imparare e lavorare. Nella mia carriera voglio vincere dei titoli, ma non devo vedere adesso al mio futuro".