Com’era possibile ipotizzabile dopo il grande mondiale giocato dal suo Marocco, adesso il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat è diventato il vero grande desiderio di molti top club europei: Liverpool e Paris Saint Germain sono infatti soltanto due delle squadre interessate al marocchino. Secondo quanto sottolineato quest’oggi da Tuttosport l’Intenzione della dirigenza gigliata è comunque quella di trattenere il giocatore, provando addirittura ad offrirgli un rinnovo contrattuale a cifre molto più alte rispetto a quelle attuali.



L’idea della Fiorentina comunque è quella di non farsi trovare impreparata e quindi, nel caso in cui il centrocampista decida di non accettare nessuna delle offerte che gli verranno proposte (si parla di un rinnovo fino al 2027 con uno stipendio attorno ai 3 milioni di euro), avrebbe già trovato i suoi sostituti ideali. In pole position resta Adrien Tameze del Verona, mentre sullo sfondo ci sono Ruskin dello Standard Liegi e Demme del Napoli.