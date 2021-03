Dopo la sostituzione per una botta alla schiena durante la gara di domenica contro il Parma, si è subito manifestata la preoccupazione per le condizioni fisiche di Sofyan Amrabat. Tuttavia l'ex Verona - scrive il Corriere dello Sport - sta facendo un percorso terapeutico che dovrebbe permettergli discendere regolarmente in campo sabato contro il Benevento.