Sembra quasi tutto apparecchiato per l'addio alla Fiorentina di Sofyan Amrabat. Secondo quanto racconta il TGR Rai, il calciatore potrebbe lasciare a brevissimo la maglia viola. Il Manchester United vorrebbe difatti chiudere l'operazione entro la fine di questa settimana. In caso di fumata bianca il marocchino non farebbe dunque neppure rientro al Viola Park