Quest’oggi il commissario tecnico del Marocco Hoalid Regragui ha comunicato la lista dei convocati in vista delle prossime due amichevoli: la nazionale marocchina, qualificata al prossimo mondiale, si preparerà sfidando Cile e Paraguay in una mini tourneè in Spagna.



Tra i 31 giocatori selezionati c’è anche il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat che sarà quindi atteso da un vero e proprio tour de force: schierato quasi sempre da Vincenzo Italiano avrebbe potuto approfittare della sosta per rifiatare. Il marocchino però, come ha affermato qualche settimana fa prima della sfida casalinga contro il Twente, ha dimostrato di non soffrire più di tanto questo fatto anzi di riuscire a trovare il miglior stato di forma giocando.



Ancora escluso l’altro giocatore della Fiorentina, Youssef Maleh. Il centrocampista, che dopo aver vestito più volte la maglia dell’Under 21 italiana ha scelto di vestire quella della nazionale maggiore del suo paese d’origini, è ormai uscito dai radar del tecnico.