La Fiorentina sta seguendo diversi diversi in chiave mercato per la mediana visto il probabilissimo addio di Sofyan Amrabat. Fra questi, si legge su la Nazione, il sogno nel cassetto è rappresentato da Jerdy Schouten in forza al Bologna. I felsinei, però, fissano il prezzo piuttosto in alto: per l'olandese servono 25 milioni di euro.