Buone notizie in casa Fiorentina, in vista della sfida contro l'Inter di venerdì sera. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, è arrivato il transfer internazionale per Sasha Kokorin. Il nuovo giocatore, quindi, sarà a disposizione di mister Prandelli, e potrebbe essere convocato per la partita contro i nerazzurri.