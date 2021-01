Dopo due mesi di attesa, è arrivata alla Fiorentina la risposta del Ministero sul progetto per il nuovo stadio Franchi. Il presidente Commisso chiedeva la demolizione dell'impianto e molta libertà di manovra, ma non è stato accontentato in tutto.



RISPOSTA- Il Franchi non si può abbattere, ma si potrà intervenire sulla struttura esistente. È la deduzione implicita che emerge dalla relazione del Ministero arrivata oggi alla Fiorentina e al Comune di Firenze, che nelle conclusioni della missiva, firmata dall'Architetto Federica Galloni, indica quali interventi si possono effettuare sullo stadio che ospita le partite della squadra viola. Nei mesi scorsi, infatti, il Comune di Firenze e la Società viola hanno inviato a Roma una richiesta affinché, in base all'emendamento “salva stadi” approvato in settembre, si indicasse quali parti dello stadio di Campo di Marte siano tutelate e in quale misura si possa intervenire per un eventuale restauro o rifacimento.

Da Roma si spiega che lo stadio può essere coperto integralmente, le curve potranno essere avvicinate al campo di gioco, le aree della parte esterna delle gradinate potranno essere destinate a servizi e spazi commerciali e nuove volumetrie potranno essere costruite per spazi di hospitality e commerciali.

Così riporta ilsitodifirenze.it.