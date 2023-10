Arthur sembra essere rinato con la Fiorentina, dopo le sue esperienze negative con Juventus e Liverpool. In Spagna, ha riportato Sport, si è ipotizzato un suo ritorno in bianconero, club proprietario del cartellino, già a gennaio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, si tratta di un qualcosa di irrealizzabile. Il brasiliano è molto importante per Vincenzo Italiano e le due società hanno siglato un accordo che prevede un prestito con diritto di riscatto poi da discutere a giugno 2024.