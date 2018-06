Inizia a muoversi anche il mercato dei giovani in casa Fiorentina: il ricollocamento dei prestiti o l'approccio alla prima esperienza nel calcio dei 'grandi' è partito. Gaetano Castrovilli - come riportato da Tuttosport - potrebbe vestire nuovamente la maglia della Cremonese, con la quale i viola avrebbero rinnovato il prestito. La società lombarda sarebbe interessata anche a Petko Hristov, difensore centrale bulgaro classe '99 della Primavera, aggregato per gli allenamenti alla Prima Squadra durante tutta la stagione.