La lista dei convocati della Fiorentina non comprende Sofyan Amrabat: il giocatore, che già nel corso dell'estate aveva manifestato la volontà di cambiare maglia, non è riuscito in questi mesi a recuperare credito nella considerazione di Italiano, ed è da annoverare nella lista dei partenti per il mercato di gennaio. Non è però questa, stando a quanto ha appreso Calciomercato.com, la motivazione dell'assenza contro la sua ex squadra del marocchino, che avrebbe invece chiesto e ottenuto di raggiungere in anticipo la famiglia per motivi personali. Cagliari, Torino, Sampdoria e Genoa rimangono pronte ad avanzare la propria offerta.