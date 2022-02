Domenica, con fischio d’inizio fissato per le ore 12.30, la Fiorentina ospiterà l’Atalanta di Gasperini nel lunch match della 26esima giornata di Serie A. La squadra di Vincenzo Italiano, dopo un primo momento di smarrimento in seguito alla cessione di Vlahovic, prima con il raggiungimento delle semifinali di Coppa Italia e poi contro lo Spezia in campionato sembra aver ritrovato la strada maestra. La Dea invece, nonostante la vittoria in Europa League contro l’olympiakos, deve ancora tornare alla migliore forma.



LE STATISTICHE DELLA SFIDA - La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime sei partite di campionato contro l’Atalanta (1N, 4P), tuttavia questo successo è arrivato proprio nella sfida più recente: si imposero 1-2 nella gara di andata a Bergamo. I viola possono tornare a vincere entrambe le gare stagionali in Serie A contro i nerazzurri per la prima volta dal lontano 2015/2016, quando sulla panchina sedeva Paulo. L’ultima vittoria al Franchi invece risale al lontano 30 settembre 2019: in quel caso la Fiorentina di Stefano Pioli vinse per 2-0 grazie alle reti di Veretout e Biraghi. I nerazzurri di Gasperini, Dopo una serie di 18 trasferte consecutive senza successi, ha vinto le ultime due gare esterne contro la Fiorentina in Serie A: sono diventati così una delle bestie nere del Franchi.



IL MATTATORE – Krzysztof Piatek sarà senza dubbio uno dei più osservati della difesa bergamasca: l’attaccante viola potrebbe andare a segno in due incontri consecutivi nel massimo torneo italiano per la prima volta da aprile 2019. Quando vede Gasperini il polacco poi da il meglio di se: ha infatti segnato 3 reti nelle ultime 3 uscite in Serie A contro di lui.