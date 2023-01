Tre anni pronti a diventare presto quattro: la storia tra Giacomo Bonaventura e la Fiorentina è pronta ad arricchirsi di un nuovo capitolo. Il centrocampista marchigiano, infatti, è ormai a un passo dall'accordo per prolungare la sua esperienza a Firenze, per un'altra stagione. Dal 2023 al 2024, per garantire ancora qualità ed esperienza alla rosa di Vincenzo Italiano, piena di giovani in rampa di lancio.



AVANTI INSIEME - 90 presenze, 10 gol e 13 assist: questo lo score dei due anni e mezzo di Jack in viola. Una rinascita dopo l'addio doloroso al Milan, con quel contratto non rinnovato tra mille polemiche. Bonaventura aveva e ha ancora tanta fame, vuole dimostrare di essere integro e ancora in grado di fare la differenza. A confermare l'accordo in dirittura d'arrivo è stato lo stesso centrocampista nei giorni scorsi: "Io sono contento, la società anche, quindi ci siamo quasi". Tutti felici, Jack un po' di più.