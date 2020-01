Marash Kumbulla è nel mirino della Fiorentina. Il club viola è pronto a formulare l’offerta all’Hellas Verona per il difensore centrale italoalbanese. O 12 milioni di euro cash, oppure subito 7 milioni e il prestito di 18 mesi di Riccardo Sottil. Poi a giugno 2021 l’eventuale riscatto dell’esterno classe ’99, che di fatto porterebbe soldi nelle casse gigliate. Ieri la Fiorentina era presente al “Bentegodi” per Verona-Genoa, alla pari degli emissari di Manchester United, Chelsea e Inter, non tanto per seguire da vicino il giocatore quanto per tenere ferma la posizione con gli scaligeri in vista del via libera alla trattativa. Lo scrive La Nazione.