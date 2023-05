Avversari sul campo ma alleati fuori? La Nazione in edicola stamani, a proposito della sfida fra Napoli e Fiorentina, offre un focus sul rapporto fra Commisso e De Laurentiis: "La Fiorentina ha deciso che fare un... saluto a Maradona era cosa buona e giusta. .Il gesto del patron e del suo massimo dirigente è comunque da leggere anche come l’ennesimo messaggio positivo che si scambiano le proprietà dei due club. Commisso e De Laurentiis si rispettano, si sfidano, ma sembrano essere in sintonia su tutti argomenti che circondano e coinvolgono il mondo del pallone". Un feeling, quello fra i due, che sembra essere sempre più saldo.