La Gazzetta dello Sport si concentra su Mario Balotelli e sulla sua voglia di ripartire. Mentre l’ex Brescia si allena con lo Sporting Franciacorta, si rincorrono voci su interessi provenienti dal Brasile, ma il ritorno sulla panchina viola di Prandelli, che lo ha fatto esprimere al meglio in Nazionale, ha cambiato leggermente le carte in tavola. Mario vedrebbe di buon occhio un approdo a Firenze, per tornare sotto la guida di Cesare.