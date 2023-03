Antonin Barak ha presenziato ad un evento dedicato ai tifosi della Fiorentina e ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni in vista del turbolento mese di aprile che la squadra vivrà. Le sue parole riportate da Violanews: "Siamo pronti, stiamo crescendo. Noi siamo molto ambiziosi, speriamo di raccogliere grandi risultati come abbiamo fatto fin qui. Mi sono un po' riposato in nazionale perché la prima gara non l'ho giocata da titolare, ho recuperato energie e sto molto bene"