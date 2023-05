Il centrocampista della Fiorentina Antonin Barak ha parlato a DAZN dopo il successo per 1-3 contro il Basilea che vale l'accesso alla finale di Conference League, arrivato soprattutto grazie al suo gol nei supplementari.



E' la serata perfetta?

"Sono emozioni bellissime, poi la finale si gioca a Praga. In questo percorso abbiamo sofferto molto e oggi all'ultimo minuto ce l'abbiamo fatta. Non ho parole, sono molto emozionato".



Non avete mai mollato: cosa vi ha trascinato?

"Dalla gara d'andata ero sereno e avevo fiducia nella squadra. Oggi siamo entrati in campo un po' sotto pressione, di solito così non giochiamo. Alla fine conta solo il risultato, siamo stato bravi a sfruttare quanto creato. Il Basilea ha avuto delle occasioni nel primo tempo, ma sono stati meno lucidi di noi e l'abbiamo sfruttato".



Cosa vuol dire avere un piede in due finali?

"E' bellissimo, abbiamo una grandissima opportunità di vincere qualcosa e dobbiamo sfruttare queste occasioni. Due finali è un qualcosa di bellissimo".