Il centrocampista della Fiorentina Antonin Barak è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Fiorentina: "Ogni vittoria, ogni prestazione bella come quella in Conference League deve lasciare una grande motivazione per la prossima gara. Dobbiamo recuperare punti in campionato così come abbiamo fatto in Europa. Dobbiamo fare punti contro tutti".