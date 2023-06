Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone è intervenuto a margine del Trofeo Maestrelli. Le sue parole raccolte dal nostro inviato: "Noi siamo spettatori della questione Franchi. Vorrei capire quale è il percorso, è da anni che chiediamo informazioni, e che non ci vengono date. Noi ovviamente siamo in affitto al Franchi. Iniziammo dal restauro del Franchi nel 2019, ci siamo spostati alla Mercafir, eravamo disposti a investire noi sull'investimento dello stadio. Abbiamo gli abbonamenti, stiamo aspettando la decisione della Uefa, e ci aspettiamo delle risposte. Ho sentito Rocco ovviamente. La Fiorentina non sta aspettando la Uefa, stiamo già lavorando. Siamo in contato con Ceferin, e aspettiamo. Abbiamo già una squadra di livello, e abbiamo giocato 2 finali. I tempi della Uefa non sono una mancanza di rispetto, c'è un processo in corso. Dobbiamo vedere cosa migliorare."



IL MERCATO - Amrabat è un giocatore della Fiorentina, se si presenta qualcosa glielo comunicheremo. Noi lo vediamo alla Fiorentina, vedremo se in futuro non sarà così. Terracciano ha fatto 2 anni ad alti livelli. Ha molte abilità, vedremo se migliorare quella parte della squadra. Italiano non ha fatto una lista di nomi, la lista l'ha fatta la società nel suo insieme. Con Castrovilli abbiamo un bel rapporto, ci siamo incontrati con l'agente. E vedremo se ci sarà la possibilità di continuare insieme