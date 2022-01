Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone è stato intervistato da Dazn nel prepartita della sfida contro il Torino:



MERCATO - “Siamo soddisfatti della squadra e super concentrati sul gruppo che abbiamo. Se c’è qualche ragazzo che non è stato utilizzato lo aiuteremo a trovare una sistemazione in prestito. Sul mercato abbiamo già fatto abbastanza ma siamo attenti su ciò che c’è in giro”.



AMRABAT - “Sta giocando in una competizione molto importante con il Marocco. Abbiamo un grande rapporto con lui, vediamo se quando rientrerà ci saranno richieste per lui”.