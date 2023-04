Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dall'inizio della partita contro l'Atalanta, valida per la 30esima giornata di Serie A. Il dirigente viola si è soffermato anche sul futuro dell'allenatore Vincenzo Italiano: "Bisogna rispettare il lavoro e i contratti. Vincenzo sta molto bene qui, siamo super contenti. Non è un tema aperto quello del suo futuro. E' un uomo che lavora tanto, attento ai dettagli e a cui piace dominare la partita".



Sull'importanza della sfida con l'Atalanta: "La partita è molto sentita, l'ultima volta il nostro presidente ha ricevuto cori razzisti contro di lui e mi auguro che oggi non accada nulla. Il razzismo non è bello per lo sport, questo è un messaggio da far girare in tutto il mondo. Qualche errore da quando siamo arrivati l'abbiamo fatto, ma abbiamo imparato tanto e programmato nel tempo. La squadra ha lavorato e ci troviamo in un periodo bello come questo. Ci abbiamo sempre creduto, ma bisogna stare attenti perché tutto può cambiare con un episodio".