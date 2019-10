Joe Barone, membro del Cda della Fiorentina, parla dalla Fiera di Scandicci, dove si è recato per inaugurare il padiglione viola. Le sue dichiarazioni riportate da FirenzeViola.it: "Quando sono arrivato al Franchi per l'ultima partita di campionato contro il Genoa il sindaco di Scandicci è stata la prima persona con cui ho parlato. Mi ha parlato di Scandicci e io immediatamente sono andato su google a vedere questo comune. E' un onore essere qui, c'è tanta gente e tanto amore verso la Fiorentina. La partita contro l'Udinese? Sarà una gara particolare, molto importante, si gioca ad un orario diverso da quello solito. La squadra sta lavorando abbastanza bene. Bisogna mantenere i piedi in terra e stare molto concentrati. L'Udinese è una squadra che gioca uno stile di calcio molto particolare, ma noi vogliamo fare risultato. I convocati in azzurro? E' una cosa molto importante. Vogliamo avere dei giocatori che giocano nella Fiorentina e anche in Nazionale. Lo abbiamo sempre detto che nella nostra squadra vogliamo giocatori italiani che rappresentano la maglia azzurra. Fa piacere. Castrovilli? Speravo di leggere il suo nome nella lista dei convocati. Però sono fiducioso sul fatto che Gaetano avrà il suo momento azzurro. Stadio pieno domani? La tifoseria è il cuore della Fiorentina. Siamo tutti contenti per l'espressione che la tifoseria dà alla squadra. Figura per le squadre giovanili del territorio? Stiamo lavorando, è importante questa cosa. Vogliamo collegare il territorio limitrofo al settore giovanile della Fiorentina. Il nostro progetto è trovare talenti italiani e toscani. Siamo già con i nostri scout che vanno sempre in giro. Dobbiamo migliorare".