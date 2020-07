Dopo l’incontro con la Soprinetenza per parlare di infrastrutture, annunciata ieri da Commisso, ha parlato Joe Barone, direttore generale della Fiorentina:



“Abbiamo fatto una riunione molto importante, una riunione lunga. La fiorentina, con la famiglia Commisso, è qui per fare un investimento molto importante, naturalmente tutelando tutti quegli aspetti importanti, come quello paesaggistico. Ho fatto parlare il soprintendente direttamente con Rocco, dopo la riunione tecnica di questo pomeriggio andiamo avanti con tutte le procedure, in tempi molto brevi”.