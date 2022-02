Joe Barone, dg della Fiorentina, parla così a Sky nel prepartita della gara tra il Sassuolo e i viola:



"Vorrei innanzitutto precisare che è il nostro no alla guerra. Ci serve pace in questo momento ed un esempio per i bambini. Europa? Giochiamo e sogniamo. Ovviamente ci sono degli step da fare. La Società pensa alla singola partita. Ci sono tanti sogni ma oggi è una gara delicata fatta di piccoli momenti da gestire. Parlo di continuità che è la parola del giorno. Calcio contro la guerra? Domani a Firenze avremo i sindaci del Mediterraneo anche se il Papa non verrà. Avevo preparato una maglia per lui, spero di dargliela al più presto".