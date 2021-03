Repubblica racconta il discorso di Joe Barone negli spogliatoi dopo il pareggio arrivato all'ultimo secondo con il Parma e dopo aver sentito Rocco Commisso al telefono. Un discorso citato anche dalle interviste nel post-partita, nel quale l'ad della Fiorentina si è rivolto a dirigenza, staff, allenatore e giocatori. Bisogna dare tutto senza mai mollare in tutte le partite che rimangono da qui alla fine del campionato, il senso delle parole di Barone ad una squadra che però in campo è parsa solo l'ombra di se stessa, mostrandosi forse con una paura mai vista prima. Le paludi della retrocessione fanno paura, ma il pareggio nel finale ha quantomeno tenuto il Parma ancora in fondo alla classifica.