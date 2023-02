La società Fiorentina si fa sentire prima della gara contro il Verona. Ai microfoni di Dazn si è presentato Joe Barone: "Vincenzo Italiano è il nostro allenatore, c'è fiducia al massimo per lui e i nostri giocatori. Tutti hanno il massimo appoggio di noi della società, lavoriamo ogni giorno per uscire dalle difficoltà in campionato".



"Dobbiamo abituarci a giocare in più competizioni ma il bilancio stagionale è positivo. Certo, non possiamo avere una doppia faccia in campionato. Napoli a parte, non ci sono tutti questi grandi reparti offensivi. Noi siamo fra quelle a 25 gol fatti e ce ne sono tante che ne hanno fatti di meno. Non siamo contenti del nostro attacco ma ci stiamo lavorando", ha aggiunto.