Il direttore generale dellaha voluto rispondere alle voci che vogliono il fondo arabo PIF interessato ad acquisire la società viola: queste le sue parole raccolte da Fiorentinanews.com:"Oggi se hai contanti ti porti via la Fiorentina.C’è qualcuno che adesso sta dicendo che un fondo vuole comprarsi la Fiorentina e alcuni fiorentini hanno iniziato a dire che finalmente sarebbe arrivata una proprietà pronta a spendere sul mercato, ma lo stadio è sempre lo stesso, e il centro sportivo lo abbiamo costruito noi. Nessuno ci ha detto di voler comprare la società: queste sono notizie che arrivano a poco tempo da una sfida importantissima. Ogni volta che c’è una gara difficile arrivano queste chiacchiere, io dico basta con queste cose. È inutile parlare di queste chiacchiere perché. Prima di ogni partita chi c’è ad assistere la squadra? Joe Barone e Giuseppe Commisso, il proprietario, e quando perdiamo ci presentiamo sotto la curva. Quando eravamo in crisi tutti i giornalisti erano pronti ad uccidere la società ma noi abbiamo messo la faccia, perché siamo qui per costruire e non per distruggere. Poi si può vincere e si può perdere.Ci sono giornalisti che dicevano che su tre attaccanti non ce ne era nemmeno uno buono e adesso abbiamo uno dei migliori attaccanti al mondo. Adesso nel mondo è come se ci fosse il black friday, trovate qualcuno che compri la Fiorentina allora”.