Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Ho incontrato il sindaco Nardella e mi ha detto che faranno di tutto per trovare i 55 milioni che servono per il progetto stadio, ma in questo momento non vogliamo farci distrarre da campionato e coppe. Il progetto è molto importante anche in vista della candidatura dell’Italia ad ospitare gli Europei, però vogliano restare concentrati sulla partita odierna. Abbiamo lavorato sui dettagli perché vogliamo continuare a sognare e raggiungere i nostri obiettivi”.