Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, parla a Dazn dopo la vittoria in casa dell’Atalanta, attaccando i tifosi della Dea, colpevoli di aver insultato Vlahovic: “Sono dispiaciuto per quanto accaduto sul lato del rispetto: non ha senso, nello sport, quello che ha passato Vlahovic oggi in due situazioni. Prima di tirare il rigore, i tifosi cantavano certe cose verso Dusan... Lo stesso al momento dell'intervista post-partita... Insulti”.