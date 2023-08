Nella notte Lucas Beltran ha giocato l'ultima partita con il River Plate prima del suo trasferimento alla Fiorentina. L'attaccante classe 2001 è rimasto in campo per tutti i novanta minuti nei quarti di Copa Sudamericana contro i brasiliani dell'Internacional: la prestazione non è stata indimenticabile, ma al momento della lotteria ai rigori - decisivi per il passaggio del turno dopo il pareggio tra gara d'andata e ritorno - non ha sbagliato. La sua rete non è servita al River eliminato per il penalty sbagliato da Rojas; l'Internacional vola in semifinale, Beltran saluta compagni e tifosi: la Fiorentina lo aspetta.



LE CIFRE - I viola hanno fatto un investimento di circa 20 milioni di euro per portare l'argentino in Italia, oggi il giocatore arriverà a Firenze per le visite mediche e nelle prossime ore firmerà un contratto di cinque anni con ingaggio da circa 1,8 milioni di euro a stagione. Un volto nuovo per l'attacco di Vincenzo Italiano che presto avrà a disposizione anche Nzola, in arrivo dallo Spezia; in uscita Jovic per il quale c'è già stato un sondaggio della Stella Rossa, Cabral ha già salutato ed è volato in Portogallo per firmare col Benfica: affare da 20 milioni più 5 di bonus.