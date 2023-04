Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, analizza ai microfoni di Sky Sport la qualificazione in semifinale di Conference League:



"Una serata un po' particolare, abbiamo preso gol al primo tiro e ci siamo impauriti poi innervositi troppo per un arbitraggio che lascio giudicare a voi però noi dobbiamo restare fuori e questo non va bene perché poi condiziona quello che facciamo in campo".



SEMIFINALE - "Arrivati a questo punto penso siano tutte forti, non ci sono preferenze. Dobbiamo pensare a lavorare, pensando già alla gara di domenica visto che non c'è tempo. Stasera siamo partiti male rischiando come col Braga però siamo partiti dai preliminari e ci può stare di avere un periodo negativo. Siamo stati bravi a riprendere la partita, era importante passare".



NERVOSISMO - "Se i falli vengono fischiati solo da una parte diventa complicata, non mi piace parlare degli arbitraggi però col secondo giallo su Sottil la partita poteva cambiare. L'arbitro ha la gestione della partita, però va bene così. Fa parte del gioco anche questo".



PAURA - "Sicuramente quando vai 0-3 un po' di timore che possa succedere l'impensabile c'è. Analizzeremo anche questo, purtroppo siamo incappati in una sconfitta che ci permette comunque di passare il turno".