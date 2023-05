è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida fra Basilea e Fiorentina. Queste le sue parole: "Avere la vicinanza dei tifosi è un bel segnale, nonostante la gara dell'andata. Domani ci sarà un ambiente difficile con tanti tifosi. Avere un supporto è importante, cercheremo di fare un grande gara per la nostra gente"Abbiamo fatto negli ultimi metri ottime scelte. Questo andrà replicato. In Europa il modo di difendere è differente rispetto alla Serie A. A volte abbiamo approfittato segnando anche moltoHa detto che sarà un ambiente caldo con tanta gente. Noi dobbiamo stare calmi e concentrati, cercando di stare concentrati su quel che dobbiamo fare. Cercheremo di adattarciIn questa competizione le gare che abbiamo affrontato in trasferta credo siano simili. Gli ambienti che troviamo in trasferta sono molto simili e gli avversari fanno sempre il massimo. Dobbiamo ripetere quanto fatto in Polonia e Turchia.Questa è la parte più importante della stagione, siamo nel vivo delle competizioni. Bisogna dare il meglio e sento le responsabilità, questo mi piace. Penso che tutti debbano sentirsi responsabili e leader. I vecchi devono dare l'esempio, ma anche i giovani devono dare il loro contributo. Così si ottengono risultati.Per me la squadra è cresciuta anche grazie alla Conference. Abbiamo giovani di talento che hanno preso consapevolezza man mano. Hanno capito l'importanza di questo palcoscenico. Abbiamo pagato un po' il doppio impegno all'inizio. Ma poi abbiamo preso il ritmo e ci siamo adattati e abbiamo trovato una buona forma. Il percorso ha aiutato la squadra, ma adesso arriva il bello. Dobbiamo far vedere che siamo pronti.Questa squadra ha grandi margini. Se continueremo insieme potremo fare ancora meglio. Poi sarebbe meglio comprare giocatori forti ogni anno, ma dipende anche dalla società. Penso che questo gruppo non ha dato tutto ciò che ha. Dovremo tenere i giovani forti e aggiungere giocatori, ma serve tempoDall'inizio credevamo di far bene in questa competizione. In questo livello possiamo esprimere il nostro potenziale, ma volevamo far bene anche in campionato e in Coppa Italia. Siamo dentro a tutto, domani sarà difficile, ma siamo fiduciosi. Ci crediamo. Dobbiamo pensare solo a fare il nostro lavoroHo visto il derby. L'Inter è forte e ha rosa di livello totale. Sono più forti di noi, sicuramente. Ma prepareremo la Finale al momento giusto per metterli in difficoltà. Abbiamo già giocato con loro e li conosciamo. Siamo concentrati su domani