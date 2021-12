Giacomo Bonaventura, mezzala della Fiorentina, ha analizzato così parlando al sito ufficiale del club il pareggio contro il Sassuolo:



"​C'è rammarico per questa gara, dobbiamo fare bene la prossima. Il Sassuolo ci ha fatto correre parecchio e sprecare energie. Non siamo riusciti ad attaccare per tutti i 90 minuti per via del cartellino rosso. Nella ripresa siamo rientrati in campo convinti di poter segnare almeno 1 o 2 gol. Per le occasioni avuti potevamo segnare anche di più. Il mio ruolo? Il lavoro del mister lo valorizza. Andiamo a Verona con la voglia di fare bene".