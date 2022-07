Questo pomeriggio il dirigente della, durante un collegamento per il canale Tik Tok del club gigliato, ha fatto il punto della situazione in casa viola dal ritiro di Moena. Queste le sue parole:“Vedo un grande entusiasmo quest’anno tra i ragazzi. É il secondo anno che siamo qui e partiamo da un'ottima base di lavoro con Italiano: certi allenatori nel calcio moderno sono diventati fondamentali e noi cerchiamo di tenerci stretto il nostro. Tutte le idee sono condivise tra di noi. Non vogliamo mai farci trovare impreparati. Quando inizia una stagione si rinnovano aspettative e pensieri, avere una comunicazione chiara è importantissimo.Penso che bisogna sempre avere dei contenuti giusti per rapportarsi con i giocatori, loro sono ragazzi e hanno iniziato il percorso quando avevano 11-12 anni, io il mio percorso l'ho fatto. Ricordo il primo ritiro in Italia nel 2004 e la montagna mi ha dato motivazioni incredibili, aiuta a conoscersi i giocatori. In Argentina i ritiri sono molto più corti, devi lavorare in modo più intenso in meno tempo. Poi in Argentina non esistono amichevoli, bisogna sempre dimostrare”.Il dirigente gigliato ha poi parlato di cosa si aspetta dalla prossima stagione: “Quest'anno vogliamo ripeterci e fare meglio della passata stagione. Il Mondiale porterà via tanta energia e dovremo essere bravi ad allenare quelli che resteranno qui, servirà tenere sempre alte le motivazioni. Stiamo lavorando moltissimo qui a Moena, ogni giorno vedo un giocatore più stanco degli altri: vuol dire che stanno dando il massimo. Oggi ho visto stanchissimi, nelle scorse ore Sottil e questo lavoro è importante perchè ce lo troveremo tra qualche settimana quando le gambe andranno da sole"