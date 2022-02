Con 34 rete subite all’attivo, solo la Lazio ha fatto peggio nelle prime 8, La Fiorentina da tempo sta cercando di dare un cambio di rotto alla sua difesa. Che i viola avessero qualche problemino in difesa si sapeva già da qualche anno, ma adesso il gioco super offensivo impostato da Vincenzo Italiano non ha fatto che “peggiorare” la situazione.



Per questi motivi, l’edizione odierna de La Nazione, ha voluto analizzare quale siano tutte le opzioni e/o possibile mosse future della Fiorentina per blindare il reparto difensivo. L’arduo compito è affidato, come spesso accade nelle ultime stagioni, a Nicolas Burdisso: l’argentino oltre a occuparsi del mercato dei viola, in quanto ex difensore è stato scelto per valutare tutte le opportunità offerte dal mercato mondiale. I profili sondati dal dirigente gigliato sarebbero due: uno con un breve passato in Italia, l’altro da anni vicino ad un trasferimento, poi mai avvenuto, in Serie A.



Il primo nome nel mirino dei viola è quello di Marcos Nicolas Senesi, centrale argentino con anche passaporto italiano, per il quale già in passato il club di Commisso aveva fatto qualche sondaggio non andato poi a buon fine. Con il contratto che lo lega al Feyenoord in scadenz aa giugno 2023, ed il prezzo che si aggira attorno ai 12 milioni, la trattativa potrebbe accelerare già nelle prossime settiamane. Attenzione però alla concorrenza della Roma di Josè Mourinho.Il secondo profilo seguito dai viola è quello di Diogo Dalot, portoghese classe ’99 del Manchester United con un passato nel Milan di Stefano Pioli. Anche in questo caso il prezzo si aggira attorno ai 12 milioni, ma la concorrenza pare essere più serrata rispetto all’argentino. La Fiorentina è pronta ad investire, Marzo sarà il mese decisivo per trovare il modo di aggiugnere freschezza ed esperienza alla difesa di Italiano.