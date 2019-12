Pedro è il grande oggetto misterioso di casa Fiorentina, dopo il suo arrivo al fotofinish dell’ultimo giorno di mercato, pagato 13 milioni e con le stimmate del campione. Nonostante le 4 sconfitte consecutive dei viola, il giovane brasiliano non sta riuscendo a trovare spazio, anche se l’attacco della Fiorentina fatica a trovare la porta. La crescita del 9 viola sembra decisamente rallentata, anche se la nazionale verde-oro Under 23 punta forte su di lui in vista delle Olimpiadi 2020. Le prossime gare della Fiorentina sono contro Inter e Roma e sembra difficile pensare a Pedro titolare, ma nel caso riuscisse a trovare spazio, potrebbe esserci finalmente l’inizio del rapporto.



RICHIESTE - Mentre Pedro continua ad aspettare il suo momento, mettendo la Fiorentina al primo posto, essendo sicuro di avere le qualità giuste per protagonista in Europa, sul giovane centravanti si stanno posando gli occhi di tantissimi club. Dal Brasile lo vogliono tre top club, su tutti il Flamengo, fresco di vittoria in Libertadores e con un budget molto ampio, poi Gremio e Fluminense, mentre in Europa il ragazzo piace al Besiktas, che lo vorrebbe in prestito per sei mesi. Il giocatore però dal canto suo non sta valutando nessuna proposta, anche se in caso di partenza vorrebbe tornare in patria, non vedendo di buon occhio il trasferimento in una nuova nazione.



L'INCONTRO - Nei giorni scorsi, inoltre, c’è stato un incontro tra l’entourage del giocatore e i dirigenti viola, con i rappresentanti di Pedro che hanno chiesto garanzie a Pradè per un maggiore minutaggio e l’impiego futuro del ragazzo, che in allenamento sta lavorando duro e segnando più di tutti. La Fiorentina vuole trattenerlo e punta forte su di lui, con il d.s. che è il suo primo estimatore, dopo averlo portato in viola pagandolo 13 milioni. Probabilmente la scintilla non è mai nata con Vincenzo Montella, che però potrebbe essere esonerato in caso di risultati negativi contro Inter o Roma, con la storia tra Pedro e Fiorentina che potrebbe finalmente sbocciare con un nuovo allenatore.