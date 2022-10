Se c’è un giocatore che ancora non ha avuto modo di dimostrare il suo valore il maglia viola quest’anno è senza dubbio l’ex Empoli Szymon Zurkowski. Visti anche le enormi lacune in mezzo al campo della Fiorentina, molti tifosi stanno cominciando a chiedersi perché il venticinquenne centrocampista polacco non venga quasi mai preso in considerazione, finendo dritto in quel buco nero che è la panchina viola senza più riuscire a venirne fuori. E l’edizione odierna de Il Tirreno, proprio per cercare una soluzione a questa difficile situazione del classe ’97.



Al momento infatti Zurkowski è di gran lunga il giocatore meno utilizzato nella rosa viola, esclusi ovviamente i giovani ragazzi della Primavera di Aquilani, nonostante gli ottimi numeri registrati la scorsa stagione con la maglia azzurra ed il ruolo di rilievo nella nazionale polacca, posizione che potrebbe però perdere in vista del mondiale visto lo scarso utilizzo da parte di Italiano. Insomma, secondo il quotidiano, stiamo parlando di un centrocampista che poteva ambire a una squadra di medio-alta classifica, e che invece per il momento si ritrova confinato in panchina.



Il giocatore sin da subito non ha mai mistero di voler restare in azzurro a fine prestito, così come lo stesso presidente dell’Empoli Corsi non ha mai fatto mistero di gradire questa soluzione. Il club azzurro però alla fine non ha esercitato il diritto di riscatto tentando la stessa operazione fatta con Luperto, tornato indietro dal Napoli con lo sconto: chiusura mai arrivata perché nel frattempo i rapporti tra Empoli e Fiorentina si sono inclinati. Così tutto lascia credere che Zurkowski rimarrà a guardare gli altri che giocano almeno fino a gennaio, buttando via mezza stagione nel momento decisivo della carriera.