Alla vigilia del ritorno dei quarti di Conference League contro il Lech Poznan, l'attaccante della Fiorentina Arthur Cabral ha parlato così in conferenza stampa: "Sul momento di forma ha detto: "Stiamo trovando un buon momento, non solo io ma anche tutta la squadra. Stiamo vincendo e facendo grandi partite. Lavoriamo ogni giorno, ogni partita e spero di continuare così. Voglio solo aiutare la squadra: avere fame di fare gol per diventare un campione è il mio obiettivo".



LA PARTITA - "Dobbiamo fare la stessa partita dell'andata perché possiamo andare in semifinale, dobbiamo approfittare delle occasioni. Qui mi sono ambientato, ora conosco meglio il calcio italiano, l'allenatore e la squadra. Ogni giorno si impara qualcosa di più e si migliora, i miei compagni mi conoscono e sanno in cosa sono bravo. Il rigore con l'Atalanta? Ho ringraziato Gonzalez per avermelo lasciato, se l'ha fatto è perché ha avuto fiducia in me".