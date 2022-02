Quest’oggi il neo attaccante della Fiorentina Arthur Cabral ha rilasciato una lunga intervista al portale brasiliano Uol.com. Questi i temi trattati:



“Tra i motivi che mi hanno spinto a trasferirmi alla Fiorentina c’è sicuramente anche il voler realizzare il mio sogno con la Nazionale. Spero davvero di far parte della squadra che difenderà i colori del Brasile ai Mondiali. Se qua a Firenze c’era già un attaccante che faceva tanti gol è perché la squadra stava creando molto. L’attaccante segna solo se c’è una squadra che crea occasioni e sa giocare con lui. E questo è qualcosa che mi aiuterà molto. Le mie caratteristiche? Mi ritengo un numero 9, ma è anche vero non mi limito solo a questo. Credo di aver all’attivo un buon numero di assist, sono un giocatore che può anche impostare le giocate. Allo stesso tempo sono un attaccante grande e forte, che sa tenere la palla per far salire la squadra. Inoltre posso aiutare i compagni in un gioco individuale. Se stavo per tornare a giocare in Brasile? Non so esattamente cosa sia successo tra Corinthians e Basilea, ma penso che il trasferimento non ci sia stato a causa dei soldi. Le cifre (della trattativa per il trasferimento alla Fiorentina ndr ) sono davvero molto alte per lo standard del calcio brasiliano. Vivere le difficolta che ho avuto al Palmeiras, uno tra tutti l’essere spesso in panchina, mi ha aiutato ad arrivare alla Fiorentina, dove so che dovrò lottare anche per un posto da titolare. Ora sono pronto per questo”.