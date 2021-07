La Nazione (Firenze) accende i riflettori su Aleksandr Kokorin e Josè Maria Callejon, i due giocatori che, nella Fiorentina della scorsa stagione, hanno reso meno rispetto alle attese. I due sono nella lista dei giocatori da valutare con attenzione in ritiro, vogliosi, scrive il quotidiano, di dimostrare che nel 4-3-3 di Italiano possono ancora essere utili alla causa. Il russo comincerà a lavorare già da oggi dopo aver anticipato il rientro in città, mentre lo spagnolo è atteso domenica come tutti gli altri. In due, hanno racimolato poco più di 700 minuti totali, un gol e un assist tra campionato e Coppa Italia, entrambi di Callejon.