José Maria Callejon potrebbe fare ritorno in Spagna dopo 9 anni in Italia. L'esterno spagnolo della Fiorentina compirà 35 anni quest'anno e non sembrano esserci segnali per il rinnovo. AS ipotizza che l'ex Napoli farà tornerà a giocare nelle Liga, dopo gli interessamenti da parte del Granada nel mercato invernale.