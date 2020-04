Antonio Cassano, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato dei giovani giocatori che preferisce, spendendo ottime parole per Federico Chiesa:



"Giovani promettenti? Punto su Chiesa: si può adattare a ogni modulo, gioca esterno nel 4-4-2 e nel 4-3-3, anche seconda punta. E non è vero che segna poco, anzi: in tre anni e mezzo ha fatto 30 gol partendo dalla fascia"