La Fiorentina continua anche nella propria ricerca di un bomber da regalare ad Italiano. In queste ore si sta facendo spazio la candidatura di Mateo Retegui. I rapporti fra il ragazzo e il dt Viola Nicolas Burdisso potrebbero in questo senso fare la differenza. Fu proprio Burdisso a far firmare all'attaccante il suo primo contratto da professionista al Boca Juniors. Il classe '99 ha un prezzo che oscilla fra i 15 e i 18 milioni di euro. Lo scrive stamani La Nazione.