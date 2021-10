Gaetano Castrovilli può sorridere: a quasi un mese dal trauma subito contro il palo della porta del Genoa a Marassi, il centrocampista ha ricevuto l'ok da parte dello staff medico della Fiorentina per riprendere il lavoro sul campo. Queste le parole del Dottor Luca Pengue: "Oggi è un giorno felice per Gaetano e per la Fiorentina: si è chiuso un periodo di riposo forzato, non potevamo che aspettare. La cosa buona è che con oggi Castrovilli comincia ad allenarsi nuovamente sul campo. Siamo rammaricati del polverone che si è generato e di esserci dovuti giustificare di fronte a chi non sapeva". Il numero 10 dovrà riacquistare il ritmo partita, quindi servirà ancora del tempo, ma sono scongiurate le paure su uno stop che pareva potersi rivelare un vero calvario.